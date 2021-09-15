Трагическое похищение невесты в Грузии: погибла бабушка девушки

В Грузии расследуют факт похищения девушки с целью женитьбы, которое завершилось гибелью ее бабушки, сообщил журналистам адвокат семьи.

Инцидент произошел накануне вечером в селе Алгети района Марнеули на востоке страны. 23-летнюю жительницу села похитил ее однокурсник, после чего бабушка девушки умерла, предположительно, от проблем с сердцем.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина умерла в результате аварии – ее сбила машина похитителей, когда она пыталась им помешать, однако адвокат молодого мужчины эту версию опроверг,сообщает Арменпресс со ссылкой на

Sputnik․

Опрос свидетелей накануне продолжался в полиции до поздней ночи.

По распространенной информации, семья девушки была против ее замужества. Они обратились в полицию, требуя задержать виновного.

Согласно показаниям самой "невесты", никто против нее насилия не применял, и она хотела выйти замуж за однокурсника по своей воле.

В МВД Грузии пока не комментируют случившийся факт.