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Трагическое похищение невесты в Грузии: погибла бабушка девушки

Трагическое похищение невесты в Грузии: погибла бабушка девушки

В Грузии расследуют факт похищения девушки с целью женитьбы, которое завершилось гибелью ее бабушки, сообщил журналистам адвокат семьи.

Инцидент произошел накануне вечером в селе Алгети района Марнеули на востоке страны. 23-летнюю жительницу села похитил ее однокурсник, после чего бабушка девушки умерла, предположительно, от проблем с сердцем.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина умерла в результате аварии – ее сбила машина похитителей, когда она пыталась им помешать, однако адвокат молодого мужчины эту версию опроверг,сообщает Арменпресс со ссылкой на 

Sputnik

Опрос свидетелей накануне продолжался в полиции до поздней ночи.

По распространенной информации, семья девушки была против ее замужества. Они обратились в полицию, требуя задержать виновного.

Согласно показаниям самой "невесты", никто против нее насилия не применял, и она хотела выйти замуж за однокурсника по своей воле.

В МВД Грузии пока не комментируют случившийся факт.


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