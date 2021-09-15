Турция в Ираке вновь нанесла удары по позициям Рабочей партии Курдистана
14:47, 15 Сентябрь, 2021
Вооруженные силы Турции в Ираке продолжают свою военную операцию «Pençe-imşek» («Коготь- молния»), направленный против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК).
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкое агентство «Анадолу».
Турецкие войска в районе операции вновь нанесли удар по позициям курдских боевиков, убив четырех боевиков.С 23 апреля турецкие Вооруженные силы проводят военные операции «Pençe-imşek» и «Pençe-Yıldırım», направленные против боевиков Рабочей партии Курдистана.
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