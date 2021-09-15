В НС Армении будет сформирована армяно-индийская группа дружбы: Ален Симонян принял посла Индии

15 сентября председатель Национального собрания Ален Симонян принял чрезвычайного и полномочного посла Индии в Армении Кишана Дана Деваля.

Как сообщает «Арменпресс», в ходе встречи Ален Симонян отметил, что Армения высоко ценит расширение и развитие дружественных отношений с Индией.

Обратившись к сотрудничеству между двумя странами, председатель НС сообщил, что в НС вскоре будет сформирована армяно-индийская группа дружбы, которая сыграет значительную роль в расширении межпарламентского сотрудничества.

Он выразил надежду, что формирование в Парламенте Индии группы дружбы Индия-Армения также создаст возможность совместными усилиями еще больше углубить связи законодателей.

Подчеркнув важность положительного сотрудничества между Арменией и Индией на международных площадках, глава законодательного органа высоко оценил взвешенный подход правительства Индии в международных организациях к жизненно важным вопросам Армении.

В этом контексте армянская сторона оценила мнение официального Нью-Дели, что карабахский конфликт должен быть решен мирным путем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Посол Индии высоко оценил постоянное содействие Армении мирному урегулированию проблемы Кашмира на международных площадках.

В совместной повестке взаимные визиты рассматриваются как приоритетные, они будут в пользу новых перспективных направлений двустороннего сотрудничества.