Борьба с коррупцией переходит в действенное поле: началась программа «Этика Армении»

14:35, 15 Սեպտեմբեր, 2021

Армянский офис Агентства США по международному развитию (USAID) официально запустил программу «Этика Армении».

Как сообщает «Арменпресс», об этом было объявлено на конференции «Приоритеты антикоррупционной политики Армении».

Программа, чтобы исключить это явление в правительственных кругах, будет поддерживать существующие антикоррупционные механизмы для снижения коррупционных рисков в Республике Армения.

В течение следующих 5 лет программа будет сосредоточена на трех основных направлениях. Это укрепление институтов по борьбе с коррупцией, содействие применению правовых и административных норм для предотвращения коррупции, поощрение общественного спроса и бдительности, а также подотчетность местных и центральных государственных органов, участвующих в процессах по предупреждению коррупции.

Председатель Комиссии по предупреждению коррупции Айкуи Арутюнян сказала, что ключевым моментом для них является создание системы равенства перед законом, свободной от коррупции.

«Центральный Комитет, как государственный институт, играет огромную роль и призван в этом процессе нейтрализовать и предотвращать самое большое препятствие на пути к созданию демократического государства в нашей стране - коррупцию. Мы надеемся и ожидаем, что результаты, зарегистрированные Центральной избирательной комиссией, побудят нас усилить наше содействие и сотрудничество», - сказала Айкуи Арутюнян, добавив, что сегодня официально стартует программа «Этика Армении».

Она рассказал, что в рамках процесса этической проверки, впервые проведенной в 2020 году, комиссия рассмотрела доходы более 90 кандидатов на государственные должности, включая судей, прокуроров, членов антикоррупционного комитета и др.

Айкуи Арутюнян сообщила журналистам, что Армения переходит на новый этап борьбы с коррупцией, на более действенное поле.

Заместитель министра юстиции Сурен Григорян подчеркнул, что эта программа очень важна, и выразил надежду, что обсуждение даст возможность быстрее интегрироваться в отраслевые особенности.

«В контексте приоритетов следует отметить, что основные направления антикоррупционной политики Армении определены антикоррупционной стратегией, принятой в октябре 2019 года и ее реализацией в программе мероприятий 2019-2022 гг. Развитие институциональной системы противодействия коррупции в ней обозначено как главный приоритет», - сказал Григорян.

По его словам, законодательный пакет, направленный на создание Антикоррупционного комитета, уже принят Национальным собранием. Председатель будет назначен на следующей неделе, после чего начнется процесс формирования комитета.

Посол США в Армении Линн Трейси отметила, что их вдохновляет подход правительства Армении к искоренению коррупции (предотвращение, повышение осведомленности).

«Программа по этике как основная инициатива USAID по борьбе с коррупцией, в укреплении этики государственного сектора будет поддерживать заинтересованные стороны, включая и ЦИК и Министерство юстиции», - сказала Линн Трейси.

Руководитель проекта Лоуренс Хелд отметил, что главная цель программы - поддержать Армению в создании культуры отказа от коррупции как социальной нормы.

«Над разработкой и применением методов предотвращения коррупции мы работаем с ключевыми государственными органами, такими как Центральная избирательная комиссия и Министерство юстиции. Кроме того, мы поддерживаем ряд организаций, представляющих гражданское общество, средства массовой информации и молодежь в их усилиях по поднятию и популяризации в Армении этических проблем», - сказал Лоуренс Хелд.

После конференции состоялся круглый стол-обсуждение.