Апелляционный суд Армении отложил заседание по делу Роберта Кочаряна и других

Апелляционный уголовный суд судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других отложил на месяц.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает адвокатская команда второго президента Армении.

Адвокат Сейрана Оганяна, начальника Генштаба ВС Армении в 2008 году, Карен Межлумян сообщил, что с 18 по 28 сентября он будет в отпуске.

Кроме этого, судьи должны участвовать в курсах переподготовки и могут быть на судебных заседаниях после 11 октября.

Следующее судебное заседание назначено на 17:00 15 октября.