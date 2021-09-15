Цена на газ в Европе впервые в истории достигла 900 долларов

Цена на газ в Европе побила очередной рекорд, впервые в истории достигнув отметки 900 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов ICE Futures.

За среду стоимость подскочила сразу на 12%.

Цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF на 9:35 по мск составила 841,39 доллара за тысячу кубов. К 10:21 она возросла до 851,27 доллара, а чуть позднее — в 10:46 — превысила 875,84 доллара,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Предыдущий рекорд был установлен вчера, когда стоимость достигала 810 долларов.

Стоимость топлива в Европе с начала недели выросла на 22%, а с начала сентября взлетела почти в полтора раза — 1 сентября газ торговался на уровне 614 долларов за тысячу кубов.

Аналитики полагают, что такая динамика обусловлена низкими запасами сырья в ЕС из-за холодной зимы в прошлом году. Так, 14 сентября европейские газохранилища были заполнены на 70,75%, в прошлом году показатель составлял 93%.

При этом, как считают эксперты, "Газпром" не хочет на фоне запуска магистрали "Северный поток — 2" увеличивать закачку и продажи.