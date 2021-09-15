Турция вновь заявила, что не в состоянии принять новую волну беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером коснулся и проблемы афганских беженцев.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкое издание «Hurriyet».

Касаясь вопроса беженцев из Афганистана, Эрдоган отметил, что Турция не в состоянии принять на себя этот новый миграционный груз.

Он также отметил, что никто не хочет, чтобы с афганскими беженцами произошло то, что было с сирийскими беженцами в 2015 году.

В ходе телефонной беседы стороны также обсудили ряд вопросов, касающихся отношений Турция-Германия, Турция-ЕС, шагов Турции по либерализации визового режима ЕС для граждан Турции.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в прошлом месяце также заявлял, что Турция не намерена предоставлять убежище афганским беженцам.

«Мы заранее заявили, что Турция с этой целью не будет выдавать виз. Все сообщения на эту тему, которые имели место в СМИ, не соответствуют действительности», - сказал Чавушоглу.