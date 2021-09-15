Правительство на заседании НС по ситуации в Сюнике желает присутствовать в формате первых лиц

Правительство на закрытом заседании НС по ситуации на дороге Горис-Капан, инициированном оппозицией, желает присутствовать в формате первых лиц но пока не ясно, когда оно состоится. Оппозиция недовольна медлительностью правительства в решении этого вопроса.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил глава фракции «Айастан» Сейран Оганян в беседе с журналистами в Национальном собрании.

«Мы предложили, чтобы пришли соответствующие официальные лица из СНБ, Министерства обороны, Министерства иностранных дел, прокуратуры, Офиса Защитник прав человека и представили ситуацию и свои предложения по выходу из нее. Власти говорят, что желают присутствовать в формате первых лиц, но есть проблема, есть отсутствующие по разным причинам», - сказал Сейран Оганян.

Оппозиция предложила обсудить ситуацию с членами правительства в Национальном собрании 15 сентября, до вопросов правительству, в 14:00. «Но сегодня мы получили информацию, что снова возникла проблема согласования, они предлагают провести окончательное согласование», - сказал Оганян и добавил, что, по его мнению, встреча сегодня не состоится.

Он не знает, когда она состоится. Глава фракции «Айастан» был недоволен медлительностью правительства в решении этого вопроса

Ранее стало известно, что достигнута договоренность о проведении в Национальном собрании закрытого заседания по ситуации на дороге Горис-Капан.

12 сентября Служба национальной безопасности Республики Армения сообщила, что возле одного из подконтрольных Азербайджану населенных пунктов в районе поселка Воротан на межгосударственной дороге Горис-Капан Полиция Азербайджана проверяет водителей грузовиков с иранскими номерными знаками и их документы на грузы.