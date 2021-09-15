Талибы заявили о планах по созданию регулярной армии
13:12, 15 Сентябрь, 2021
Талибы рассматривают вопрос создания в Афганистане регулярной армии "в ближайшем будущем", сообщает телеканал Tolo News.
Такое заявление сделал начальник штаба вооруженных сил республики Кари Фасихуддина.
В августе на фоне вывода из Исламской республики американского воинского контингента "Талибан"* захватил все крупные города и погранпереходы и объявил об окончании двадцатилетней войны. В начале сентября талибы объявили состав временного правительства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
Ранее радио Sputnik сообщало, что госсекретарь США Энтони Блинкен указал на виновника неудач США в Афганистане.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен