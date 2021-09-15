Блок «Айастан» во главе с Робертом Кочаряном обсудил вызовы, стоящие перед страной
Блок «Айастан» 14 сентября провел собрание под председательством лидера блока, второго президента Армении Роберта Кочаряна.
Как сообщает «Арменпресс», сообщение об этом было распространено на странице Роберта Кочаряна в Facebook.
На собрании были обсуждены происходящие события, проблемы, стоящие перед страной, пути их решения, организационные вопросы работы в различных звеньях блока.
Лидер блока Роберт Кочарян дал поручение усилить общественную активность в этот ответственный для страны период, привлекать внимание общественности к проблемам, активизировать работу с общественностью, создать еще более эффективные организационные единицы, чтобы придать новое качество работе блока.
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