Новый курортный город на 50 тыс. человек хотят создать в Крыму

Новый курортный город планируется построить на западе Крыма, где есть много свободной земли, в турсезон он сможет принять до 50 тыс. человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Крупные игроки готовы построить, по сути, населенный пункт - с проживанием около 50 тысяч жителей. Это проживание и отдых в курортный сезон. Идея правильная", - сказал Аксенов журналистам во вторник в Симферополе,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU․

"Западный Крым, Сакский район - в первую очередь, большие свободные площади. Есть понимание, что это будет востребовано. Будет создано более 10 тысяч (единиц - ИФ) номерного фонда", - отметил глава Крыма.

Сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта. "Пока считаем", - сказал Аксенов.

По его словам, в новом населенном пункте будут апартаменты и гостиницы.