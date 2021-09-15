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Вопрос статуса Нагорного Карабаха мы не считаем решенным: посол США в Армении

Вопрос статуса Нагорного Карабаха мы не считаем решенным: посол США в Армении

Соединенные Штаты Америки вопрос статуса Нагорного Карабаха не считают решенным.

Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами сказала посол США в Армении Линн Трейси, отметив, что этот вопрос нуждается во всеобъемлющем урегулировании.

«Вопрос статуса Нагорного Карабаха мы не считаем решенным, и считаем, что для решения проблем между двумя странами есть необходимость всеобъемлющего урегулирования», - отметила посол США в Армении.
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