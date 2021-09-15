Вопрос статуса Нагорного Карабаха мы не считаем решенным: посол США в Армении
12:44, 15 Сентябрь, 2021
Соединенные Штаты Америки вопрос статуса Нагорного Карабаха не считают решенным.
Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами сказала посол США в Армении Линн Трейси, отметив, что этот вопрос нуждается во всеобъемлющем урегулировании.«Вопрос статуса Нагорного Карабаха мы не считаем решенным, и считаем, что для решения проблем между двумя странами есть необходимость всеобъемлющего урегулирования», - отметила посол США в Армении.
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