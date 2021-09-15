16 сентября будет приостановлена подача газа по ряду адресов городов Ереван и Мартуни

В целях проведения плановых работ 16 сентября с 10:00 до 18:00 будет прекращена подача газа потребителей административного района Канакер-Зейтун, г. Еревана по адресам: ул. Агароняна 5, 7, ул. Улнеци 49, 51. С 09:00 до 20:00 потребителей административного района Шенгавит по адесам: ул. Одессы, Додохян, Раздана. С 09:30 до 17:30 в г. Мартуни, Гегаркуникской области по адресам ул. Саят-Новы и Гетапня.

«Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04», - говорится в сообщении, распространенном компанией «Газпром Армения».