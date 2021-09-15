Журналисты Армении на футбольном турнире в Литве заняли 2-е место

Футбольная команда армянских журналистов на традиционном XVI международном турнире, который с 11 по 13 сентября проходил в Литве в Друскининкае, с 19 очками заняла 2-е место и завоевала серебряные медали. Как сообщает «Арменпресс», в мероприятии, которое проводится уже в 16-й раз, участие принимали 9 журналистских команд из Армении, Латвии, Польши и Молдовы. К ним присоединились 5 команд, представляющих ведущие литовские СМИ. Сборная Армении одержала 6 побед, в том числе 4 с большим счетом, 1 ничью и проиграла 1 игру. Команда Молдовы вновь с 24 очками стала победителем, выиграв все 8 игр, и не пропустив ни одного мяча. Третье место с 14 очками заняла команда Pressas Союза журналистов Литвы.

Лучшим нападающим турнира был признан игрок сборной Армении Давид Егиазарян, забивший 12 мячей. В качестве награды он получил майку сборной Литвы.

Организатором традиционного футбольного турнира является Союз журналистов Литвы.

На предыдущем турнире, который проходил в 2019 году, армянские журналисты также заняли второе место, до этого они трижды подряд были третьими. В команде сотрудники ряда СМИ Армении.