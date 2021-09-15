Армен Саргсян и Михаил Швыдкой обсудили армяно-российские связи в научной и образовательной сферах
Президент республики Армен Саргсян принял специального представителя президента Российской Федерации по вопросам международного культурного сотрудничества Михаила Швыдкого.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат президента Армении, уточняя, что Саргсян и Швыдкой коснулись возможностей укрепления армяно-российских связей в культурной и научно-образовательной сферах, а также реализации новых программ и инициатив.
В контексте углубления гуманитарных связей между двумя странами собеседники отметили важность сотрудничества между молодыми деятелями искусства, учеными, и общественными деятелями, как и организации совместных мероприятий.
Президент Саргсян отметил, что в будущем году Армения готовится принять VI Международный фестиваль науки и искусства STARMUS, а в октябре этого года в Дилижане пройдет «Армянский саммит мыслей», основные темы которого будут посвящены глобальной и региональной геополитике и новым технологиям, в том числе искусственному интеллекту, биотехнологиям.
Армен Саргсян подчеркнул, что во всех этих мероприятиях и обсуждениях ожидается активное участие и российских коллег, со многими из которых уже сформировалось эффективное сотрудничество.На встрече речь шла и о возможности организации «Армянского саммита мыслей» в будущем году в Российской Федерации.
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