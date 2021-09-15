1 009 новых технологических компаний получили налоговые льготы

В Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении продолжается процесс выдачи сертификатов налоговых льгот. 14 сентября под председательством заместителя министра Давида Саакяна в министерстве состоялось заседание.

Как сообщили «Арменпресс» в министерстве, на прошедшем заседании за содействием обратились 13 начинающих технологических компаний. Компании-заявители работают в различных сферах: разработка программного обеспечения, обработка данных, исследовательские проекты, проектирование электронных систем и т. д.

Согласно Закону Республики Армения «О государственном содействии сектору информационных технологий», начинающим компаниям в этой области предоставляются налоговые льготы с применением ставки налога на прибыль в 0% и ставки налога на прибыль в 10%. Освобождение от налогов предоставляется начинающим компаниям сроком на 5 лет. Эта возможность, предоставляемая государством, позволяет компаниям расширять свою команду и разрабатывать предлагаемые продукты и услуги.

Как сказано в сообщении министерства, данная программа содействия государства может быть использована и технологическими компаниями других стран. Они могут подать заявку, получить сертификат, начать работу на льготных условиях, расширить свой бизнес в Армении. Такие компании, подавшие заявки на открытие бизнеса в нашей стране, составляют 15-20% от общего числа претендентов. Большинство из них из диаспоры. География довольно обширна: Нидерланды, Австрия, Россия, Грузия, Швейцария, Иран, Германия, Великобритания, Нидерланды, Израиль.

В ходе очередного заседания аттестационная комиссия предоставила право на льготы всем 13 компаниям, подавшим заявки. На сегодняшний день министерство в рамках программы государственного содействия сфере информационных технологий уже 1 009 стартапам выдало сертификаты об освобождении от уплаты налогов.