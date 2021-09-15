Создание в Армении своей модели полной демократии - повседневная работа: председатель НС

Сегодня создание в Армении собственной модели полной демократии - задача повседневная.

Как сообщает «Арменпресс», такое убеждение выразил спикер НС Ален Симонян в записи на своей странице в Facebook по случаю Международного дня демократии.

Председатель НС напомнил, что принятая на Генассамблее ООН резолюция предусматривает, что, несмотря на всеобщность демократии, единой модели демократии не существует.

«Всего несколько лет назад в Армении понятие «демократия» было в основном в учебниках. Говоря о демократических ценностях, в обязательном порядке говорилось об отсутствии «политической воли». Революция 2018 года вернула народу власть, отвергнув ложные формулировки трафаретной демократии. Сегодня создание собственной модели полной демократии в нашей стране - это уже повседневная работа, совершаемая нашими усилиями и с большим терпением», - написал Симонян.