На выборах в Госдуму будут работать около 250 международных наблюдателей

На предстоящих парламентских выборах в России будут работать почти 250 международных наблюдателей из 55 государств, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"На сей момент, по предварительным данным (это еще не окончательные итоги регистрации), подтвердили свое участие 249 международных наблюдателей из 55 стран. Подчеркиваю - это именно те, кто имеет статус международного наблюдателя, а не эксперта", - сказала глава ЦИК в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Голосование на выборах в Госдуму РФ и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. Будут избираться Госдума восьмого созыва, главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.