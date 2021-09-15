Началось заседание Национального собрания Армении
Началось заседание Национального собрания Армении восьмого созыва. Как сообщает «Арменпресс», повестка предыдущего заседания завершилась, но депутаты будут регистрироваться, чтобы задавать вопросы членами правительства, что состоится в 16:30.
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