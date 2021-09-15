Время в Ереване: 11:07:36,   15 Сентябрь

Началось заседание Национального собрания Армении

Началось заседание Национального собрания Армении
Началось заседание Национального собрания Армении восьмого созыва. Как сообщает «Арменпресс», повестка предыдущего заседания завершилась, но депутаты будут регистрироваться, чтобы задавать вопросы членами правительства, что состоится в 16:30.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]