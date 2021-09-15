Цены на цветные металлы - 14-09-21

ЛОНДОН, 15 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 14 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 3.12% и составила 2858.00 долларов США, цена на медь снизилась на 2.32% и составила 9416.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.83% и составила 2267.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.28% и составила 19625.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.24% и составила 33580.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.01% и составила 3024.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 46250.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 51500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.