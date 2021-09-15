«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» проиграли: стартовал групповой этап Лиги чемпионов

Стартовали матчи группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Как сообщает «Арменпресс», состоялись матчи групп E, F, G, H.

В группе E каталонская «Барселона» со счетом 0:3 уступила «Баварии». Матч «Динамо» - «Бенфика», проходивший в Киеве, завершился вничью с нулевым счетом.

В группе F «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 уступил «Янг Бойзу», матч «Вильярреал» - «Аталанта» завершился со счетом 2:2.

В группе G сыграны ничьи: «Севилия» - «Зальцбург» - 1:1, «Лилль» - «Вольфсбург» - 0:0.

«Челси», действующий чемпион Лиги чемпионов в группе H получил преимущество над «Зенитом» с наименьшим счетом, «Ювентус» на выезде обыграл «Мальме».

Матчи групп A, B, C, D Лиги чемпионов состоятся 15 сентября.