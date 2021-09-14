Глава ВОЗ заявил, что в мире было использовано 5,7 млрд доз вакцины

Более 5,7 млрд доз вакцин от коронавируса было использовано в мире к настоящему моменту, но лишь 2% этого количества приходится на Африку. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Более 5,7 млрд доз вакцин было использовано по всему миру к настоящему времени, но только 2% пришлось на Африку", - заметил глава ВОЗ. По его словам, в результате жители африканских стран остаются подвержены риску заражения "смертельным вирусом, против которого многие другие люди по всему миру имеют защиту".

"К настоящему моменту лишь две африканские страны достигли цели вакцинации 40% населения, - отметил он. - Это самый низкий показатель из всех регионов. И это не потому, что африканские страны не имеют возможности или опыта в развертывании вакцинации, а потому, что они были оставлены за бортом остальным миром".

Такое "вакцинное неравенство", подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус, ведет к различным негативным последствиям. В частности, это приводит к социальной и экономической дестабилизации и увеличивает шансы возникновения новых вариантов вируса, которые делают вакцины менее эффективными.

"В настоящее время механизм COVAX поставил 260 млн доз вакцин в 141 страну, - добавил он. - Но, как вы знаете, COVAX, также столкнулся с рядом проблем. Производители отдают приоритет двусторонним сделкам с отдельными странами, а многие страны с высоким уровнем дохода ограничивают глобальные поставки вакцин".

COVAX является международным механизмом распределения вакцин, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Эта программа призвана содействовать предоставлению странам мира равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам.