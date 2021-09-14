Подписан меморандум о повышении безопасности Армянской АЭС

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Андраник Пилоян, председатель Государственного комитета по регулированию ядерной безопасности при правительстве Республики Армения Ашот Мартиросян и генеральный директор Армянской АЭС Эдуард Мартиросян 14 сентября подписали меморандум о сотрудничестве по улучшению сбора и обмена данными через сейсмическую систему, изучению сейсмического режима ААЭС и прилегающей территории.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, Пилоян заверил, что подписание меморандума позволит расширить и вывести на новый уровень сотрудничество по повышению безопасности Армянской АЭС.

Председатель Государственного комитета по регулированию ядерной безопасности Ашот Мартиросян, в свою очередь, подчеркнул важность сейсмической безопасности ААЭС в контексте общей безопасности, подчеркнув, что в случае необходимости можно ожидать поддержки Международного агентства по атомной энергии как в плане технической помощи, так и в плане развития профессиональных знаний.

По словам Эдуарда Мартиросяна, эффективное сотрудничество с МЧС является продолжительным, и во время последнего визита министра на АЭС были обсуждены вопросы повышения сейсмической безопасности, на решение которых направлен подписанный Меморандум.

Документ будет действовать 5 лет и может быть продлен на такой же срок.