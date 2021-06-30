Предстоящие на 15 сентября мероприятия
20:34, Сентябрь 14, 2021
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Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 21:01 Глава ВОЗ заявил, что в мире было использовано 5,7 млрд доз вакцины
- 20:51 Подписан меморандум о повышении безопасности Армянской АЭС
- 20:34 Предстоящие на 15 сентября мероприятия
- 20:14 Путин рассказал, почему ушел на самоизоляцию
- 20:09 Президент Арцаха ознакомился с восстановительными работами в разрушенной в результате войны школе N10 Степанакерта
- 19:58 Сюник является одним из приоритетов посольства США: губернатор Сюника принял вице- посла США
- 19:50 Премьер назначил нового заместителя министра экономики
- 19:45 Вице-спикер НС Армении принял спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству
- 19:00 Армения получила первую партию подаренной Францией вакцины: Пашинян
- 18:08 Президент Армении наградил Элину Даниелян и сыграл с ней в шахматы
- 17:58 Президент Армении и глава МИД Словакии коснулись перспектив развития сотрудничества Армения-ЕС
- 17:53 Предстоящие на 15 сентября мероприятия
- 17:46 Альтернативы мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта не существует: глава МИД Словакии Алену Симоняну
- 17:29 События в Афганистане показали уязвимость Евросоюза, заявил Боррель
- 17:25 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-09-21
- 17:23 Азиатские индексы выросли - 14-09-21
- 17:19 Никол Пашинян и Алексей Миллер обсудили вопросы армяно-российского энергетического сотрудничества
- 17:13 В Варанде обнаружены останки тела армянского военнослужащего
- 16:57 Только всеобъемлющее решение может нормализовать отношения между Ереваном и Баку: ответ посольства США на заявление Баку
- 16:39 Путин примет участие в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе по видеосвязи
- 16:28 Армения и Украина подписали протокол о развитии сотрудничества в ряде сфер
- 16:27 Развития экономического роста Армении в 2021 году оцениваются позитивнее, чем ожидалось: председатель ЦБ
- 16:17 COVID-статистика Грузии – показатель смертности остается высоким
- 16:08 В Москве Ара Хзмалян проводит обсуждения по вопросам культурного сотрудничества
- 16:05 В августе текущего года инфляция составила 0,4%: председатель ЦБ Армении
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