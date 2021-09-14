Путин рассказал, почему ушел на самоизоляцию

Президент РФ Владимир Путин ушел на самоизоляцию, так как накануне целый день общался с сотрудником, заболевшим COVID-19. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сам президент РФ сообщил на совещании с членами правительства и руководством "Единой России".

"Вы уже знаете, мне пришлось отложить поездку в Таджикистан, связано с тем, что в моем самом близком окружении несколько человек заболели и один из этих сотрудников работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован, у него титры упали, он ревакцинировался, судя по всему, поздновато, по-моему, (через. — прим. ред.) три дня после ревакцинации заболел", — пояснил глава государства.

При этом он уточнил, что у него по-прежнему сохраняются высокие титры антител после вакцинации.

"Посмотрим, как это будет выглядеть на практике, в жизни. Надеюсь, все будет так, как должно быть, и "Спутник V" реально в жизни покажет свои высокие параметры по защите от COVID-19", — заключил президент.

Путин привился от коронавируса вакциной "Спутник V" минувшей весной.

В конце июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле продолжают соблюдать меры предосторожности при общении президента с людьми. Перед встречей с Путиным некоторые его собеседники могут пройти тщательное тестирование, а кто-то уходит на карантин, все зависит от ситуации.

Песков подчеркивал, что это не мешает главе государства сохранять интенсивность своего рабочего графика.