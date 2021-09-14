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Премьер назначил нового заместителя министра экономики

Премьер назначил нового заместителя министра экономики
Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Ани Испирян назначена заместителем министра экономики Армении. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение премьера опубликовано на сайте e-gov.am.
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