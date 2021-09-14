Президент Арцаха ознакомился с восстановительными работами в разрушенной в результате войны школе N10 Степанакерта

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 14 сентября посетил основную школу им. Аветика Исаакяна в Степанакерте и ознакомился с восстановительными работами в здании, пострадавшем от ракетного обстрела во время войны, развязанной Азербайджаном в 2020 году против Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Араик Арутюнян выразил недовольство медленными темпами проводимых работ, поручив ответственным лицам сферы градостроительства до конца сентября завершить установку новых окон, создав необходимые условия для обеспечения нормального учебного процесса.

Президент Арцаха поинтересовался также ходом предусмотренных проектом реконструкции и поэтапного ремонта зданий школы и подчеркнул, что они должны быть сданы в эксплуатацию в короткие сроки.