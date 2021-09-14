Вице-спикер НС Армении принял спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству

Вице-спикер Национального Собрания Армении Акоп Аршакян 14 сентября принял спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, коснувшись нерешенных последствий развязанной Азербайджаном 44-дневной войны, Акоп Аршакян отметил, что Азербайджан отказывается выполнять положения трехстороннего заявления от 9 ноября и не освобождает армянских военнопленных и других удерживаемых лиц.

Вице-спикер НС выразил признательность Российской Федерации за неизменную поддержку нашей страны в решении вышеуказанных проблем.

Акоп Аршакян отметил, что в 2022 году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и Арменией, а также 25-летие Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Вице-спикер выразил надежду, что проводимые в этой связи культурные мероприятия будут организованы на высоком уровне.

В свою очередь Михаил Швыдкой подчеркнул особый характер армяно-российского двустороннего сотрудничества, отметив, что они следят за происходящими в регионе процессами, и выразил озабоченность возникшими вследствие войны гуманитарными и культурными вызовами.

Г-н Швыдкой также отметил, что армянская община России играет значительную роль и вносит свой вклад в общественно-политическую и культурную жизнь страны.

Были обсуждены также другие вопросы, связанные с углублением и расширением армяно-российских союзнических отношений.