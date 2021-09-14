Президент Армении наградил Элину Даниелян и сыграл с ней в шахматы 

Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна шахматистка, международный гроссмейстер Элина Даниелян награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени за победу на индивидуальном Чемпионате Европы по шахматам среди женщин в 2021 году и за представление Армении на Чемпионате Европы по шахматам среди женщин .на высоком уровне.

Гроссмейстер Элина Даниелян недавно завоевала титул чемпионки Европы по шахматам среди женщин, что стало первым подобным успехом в истории независимой Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, президент Армен Саркисян сегодня принял Элину Даниелян в своей резиденции и вручил ей высокую государственную награду. Президент поздравил ведущего гроссмейстера женской сборной Армении по шахматам и пожелал чемпионке Европы новых побед.

Президент Саркисян и Элина Даниелян обсудили происходящие в шахматном мире события, происходящие изменения, подчеркнули важность сохранения и развития шахматных традиций в Армении.

Президент отметил, что с гордостью следил за каждым выступлением гроссмейстеров на чемпионате Европы среди женщин, и высоко оценил творческий подход шахматистки к этой старинной игре.

Затем встреча продолжилась за шахматной доской: игра завершилась вничью.

«Для меня это большая честь, - сказала Элина Даниелян о встрече с президентом. - Для каждого спортсмена важно, чтобы его страна уделяла внимание ему и его успехам. В этот момент ты чувствуешь, что то, что ты делала на протяжении многих лет, работа и усилия, которые ты вложила, не были напрасными. Без этого нам будет сложно показать результат. Это вдохновляет, дает силы для достижения дальнейших целей».