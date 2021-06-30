Предстоящие на 15 сентября мероприятия
17:53, Сентябрь 14, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 19:50 Премьер назначил нового заместителя министра экономики
- 19:00 Армения получила первую партию подаренной Францией вакцины: Пашинян
- 18:08 Президент Армении наградил Элину Даниелян и сыграл с ней в шахматы
- 17:58 Президент Армении и глава МИД Словакии коснулись перспектив развития сотрудничества Армения-ЕС
- 17:53 Предстоящие на 15 сентября мероприятия
- 17:46 Альтернативы мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта не существует: глава МИД Словакии Алену Симоняну
- 17:29 События в Афганистане показали уязвимость Евросоюза, заявил Боррель
- 17:25 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-09-21
- 17:23 Азиатские индексы выросли - 14-09-21
- 17:19 Никол Пашинян и Алексей Миллер обсудили вопросы армяно-российского энергетического сотрудничества
- 17:13 В Варанде обнаружены останки тела армянского военнослужащего
- 16:57 Только всеобъемлющее решение может нормализовать отношения между Ереваном и Баку: ответ посольства США на заявление Баку
- 16:39 Путин примет участие в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе по видеосвязи
- 16:28 Армения и Украина подписали протокол о развитии сотрудничества в ряде сфер
- 16:27 Развития экономического роста Армении в 2021 году оцениваются позитивнее, чем ожидалось: председатель ЦБ
- 16:17 COVID-статистика Грузии – показатель смертности остается высоким
- 16:08 В Москве Ара Хзмалян проводит обсуждения по вопросам культурного сотрудничества
- 16:05 В августе текущего года инфляция составила 0,4%: председатель ЦБ Армении
- 15:57 Саммит по COVID-19 под председательством США состоится 22 сентября
- 15:39 Ваграм Думанян принял Михаила Швыдкого
- 15:34 Ставка рефинансирования повысилась на 0,25 процентных пункта: Центральный банк
- 15:30 Вице-премьер Мгер Григорян принял участие в заседании Совета ЕЭК
- 15:15 Национальные архивы Армении и Ирана подпишут Меморандум о сотрудничестве
- 15:12 Сотрудники Ucom получили награды за заслуги перед Oтечеством
- 15:11 День Гюмри в этом году будет отмечаться без массовых мероприятий
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