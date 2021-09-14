События в Афганистане показали уязвимость Евросоюза, заявил Боррель

Недавние события в Афганистане снова продемонстрировали уязвимость Европейского союза, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

"Безусловно, это похоже на резкое пробуждение, которое еще раз показывает нашу уязвимость. В любом случае необходим доклад об оценке роли ЕС в Афганистане и ошибках, которые могли произойти за последние 20 лет, ...в частности, чтобы выявить причины поражения афганской армии, которая не смогла защитить свою страну от талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ - ред.)", - сказал Боррель в интервью французской газете Monde, отвечая на вопрос об уроках, которые ЕС извлек из недавних событий в Кабуле.

По его словам, ЕС пытается расширить сотрудничество со странами региона, а также стремится установить свое присутствие в Кабуле. Кроме того, ЕС намерен защищать всех афганцев, которые сотрудничали с ним,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил Боррель, министры иностранных дел стран ЕС определили пять критериев для построения отношений с новым правительством Афганистана, которые включают в себя уважение основных прав всего афганского общества, в том числе и женщин, возможность проведения эвакуации и другие критерии.

В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.