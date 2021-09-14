Азиатские индексы выросли - 14-09-21

ТОКИО, 14 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.73% и составил 30670.10 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.01% и составил 2118.87 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.42% и составил 3662.60 пункта, а HANG SENG снизился на 1.21% и составил 25502.23 пункта.