Никол Пашинян и Алексей Миллер обсудили вопросы армяно-российского энергетического сотрудничества

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня председатель правления ПАО “Газпром” Алексея Миллера.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян отметил, что “Газпром” является стратегическим партнером Армении в энергетической сфере и правительство придает важность развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Алексей Миллер поблагодарил премьер-министра Армении за прием и представил деятельность ПАО “Газпром” в нашей стране, инвестиционные и социальные программы компании, заверив, что компания “Газпром” готова и дальше выполнять все поставленные перед нею задачи.

Собеседники обсудили текущий процесс и перспективы развития армяно-российского сотрудничества в сфере энергетики, коснулись вопросов деятельности компании “Газпром”. Двусторонне была подчеркнута важность продолжительных программ по развитию энергетики и формированию надежной системы газоснабжения Республики Армения.