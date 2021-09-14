В Варанде обнаружены останки тела армянского военнослужащего

В результате поисковых операций, проведенных сегодня в неподконтрольном Арцаху районе Варанды (Физули), были обнаружены останки тела армянского военнослужащего.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Республики Арцах.

Личность будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

В общей сложности, после прекращения боевых действий с территорий, находящихся под контролем Азербайджана, были обнаружены или переданы армянской стороне 1666 тел.