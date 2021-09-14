Путин примет участие в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе по видеосвязи

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе в режиме видеоконференции из-за необходимости соблюдения режима самоизоляции, сообщает пресс-служба Кремля.

Во вторник в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном российский лидер рассказал, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"С учетом этого президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств-членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференцсвязи", - говорится в сообщении.