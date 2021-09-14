Армения и Украина подписали протокол о развитии сотрудничества в ряде сфер

14 сентября 2021 г. по словам министра социальной политики Украины, знаменательный день для Украины и Армении, так как после длительного перерыва состоялось заседание Межправительственной комиссии Украины и Армения, в ходе которого две страны договорились о том, как улучшить взаимовыгодное сотрудничество, как улучшить качество жизни людей, создать лучшее будущее для Украины и Армении. Как сообщает «Арменпресс», об этом Марина Лабезная заявила на брифинге, проведенном после заседания межправительственной комиссии.

Министр социальной политики Украины сообщила, что ее сопровождала большая делегация, в которую вошли представители различных министерств, в том числе энергетики, промышленности, сельского хозяйства, медицины, образования и культуры. В этом контексте она подчеркнула важную роль и вес армянской общины Украины как в стране в целом, так и в армяно-украинских отношениях.

«Мы договорились, что необходимо сделать упор и на социальной сфере, поскольку в Украине очень большая армянская диаспора, и они также внимательно следят за тем, что делается здесь и в Украине. И я уверена, что они хотели бы, чтобы мы больше сотрудничали, чтобы наши отношения развивались и дальше, чтобы наши сограждане были довольны качеством жизни как в Армении, так и в Украине», - сказала украинский министр.

Сегодня, 14 сентября, в Ереване состоялось VIII заседание армяно-украинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, по итогам которого стороны подписали соответствующий протокол.

По словам министра экономики Армении Вагана Керобяна, подписанный комплексный документ предусматривает сотрудничество в различных сферах, включая торгово-экономическое сотрудничество, сельское хозяйство, образование, социальную политику, цифровую трансформацию и ряд других сфер.

«Я думаю, что подписанный нами протокол станет очень хорошей отправной точкой для значительного улучшения двусторонних отношений», - прокомментировал министр экономики Ваан Керобян.

Кроме того, Тигран Акопян, председатель Национальной комиссии по телевидению и радио Армении, и Максим Оноприенко, член Национального совета по радио и телевидению Украины подписали Меморандум о взаимопонимании между Национальной комиссией по телевидению и радио и телевидению Украины.

На заседании межправительственной комиссии выступили сопредседатели межправительственной комиссии, министр экономики РА Ваан Керобян и министр социальной политики Украины Марина Лабезная. В своем выступлении министр экономики Армении отметил, что есть хорошие предпосылки для значительного улучшения темпов развития армяно-украинских отношений. А министр социальной политики Украины заявила, что Украина рассматривает Армению как лучшего партнера на Южном Кавказе. По ее словам, созданы хорошие возможности для роста двусторонней торговли, и эти возможности нельзя упускать.

В заседании комиссии также приняли участие официальные лица государственных органов Армении и Украины, чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Украине Владимир Карапетян и чрезвычайный и полномочный посол Украины в Армении Иван Кулеба.

Последний раз армяно-украинская межправительственная комиссия заседала 8 лет назад.

Согласно статистике, товарооборот между Арменией и Украиной в 2011-2020 гг. колебался в пределах 109,8-243,5 млн долларов США, в том числе экспорт - 6,2 -26,4 млн долларов США, импорт - 101,8-232,4 млн долларов США. Товарооборот Армении с Украиной в 2020 году составил 148,5 млн долларов США. В январе-июне 2021 г. товарооборот Армении с Украиной составил 67,1 миллиона долларов, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.