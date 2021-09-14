Развития экономического роста Армении в 2021 году оцениваются позитивнее, чем ожидалось: председатель ЦБ
Текущие развития экономического роста Армении в 2021 году Центральный банк Армении оценивает положительнее, чем ожидалось.
Как сообщает «Арменпресс», на пресс-конференции председатель ЦБ Мартын Галстян сказал, что все это обусловлено большим ростом в сельском хозяйстве и секторах услуг.
«Валовой спрос также растет более быстрыми темпами, чем ожидалось, чему продолжает способствовать высокий рост частного потребления, большие объемы денежных переводов из-за рубежа и положительная среда внешнего спроса», - отметил Галстян.
Он подчеркнул, что рост частных инвестиций, несмотря на все это, сохраняется относительно сдержанно.
«В подобных условиях Совет Центрального банка оценивает, что прогрессивный рост в отношении частного потребления, расширения производственных мощностей в настоящее время способствует расширению внутренней инфляционной среды», - добавил председатель ЦБ.
Мартын Галстян сказал, что в последние месяцы краткосрочное ускорение инфляции в основном обусловлено ростом цен на сезонные продовольственные товары, а естественный рост сформировался на более низком уровне, чем ожидалось.
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