В Москве Ара Хзмалян проводит обсуждения по вопросам культурного сотрудничества

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Ара Хзмалян с 13 по 15 сентября с официальным визитом, для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию Арно Бабаджаняна, находится в Москве. В рамках визита 13 сентября замминистра встретился с генеральным директором Российского национального музыкального музея Михаилом Брызгаловым. Как передает «Арменпресс», Управление информации и по связям с общественностью министерства образования и науки Армении сообщает, что были обсуждены программы выставки, посвященной Арно Бабаджаняну, организации Дней армянской культуры в России в 2022 году и пополнения эксклюзивных коллекций музея армянскими инструментами.

По инициативе Мемориального фонда Арно Бабаджаняна и при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении в Москве, в Рахманиновском зале Консерватории им. П.И. Чайковского прошел концерт, посвященный 100-летию великого композитора Арно Бабаджаняна. В концерте участвовали армянские и российские музыканты. Были исполнены классические произведения Бабаджаняна. На мероприятии выступил заместитель министра НОКС РА Ара Хзмалян.

Заместитель министра за организацию мероприятий юбилейного года Арно Бабаджаняна награжден юбилейной медалью «Арно Бабаджанян».

14 сентября в посольстве РА в России состоится концерт, посвященный юбилеям великих композиторов Александра Арутюняна, Арно Бабаджаняна и Эдварда Мирзояна. Будут исполнены произведения этих известных композиторов.