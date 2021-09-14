В августе текущего года инфляция составила 0,4%: председатель ЦБ Армении

В августе 2021 года в Армении по сравнению с 0,1% за аналогичный период прошлого года была зафиксирована инфляция в 0,4%.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал председатель ЦБ Мартын Галстян.

«12-месячная инфляция продолжала увеличиваться и в конце месяца составила 8,8%, а нормальная инфляция в августе сохранялась в пределах 8%», - отметил Мартын Галстян.

Он также сказал, что в третьем квартале 2021 года, несмотря на некоторое замедление процесса применения вакцин от коронавируса в мире и новые вспышки эпидемии во многих странах, в основных странах-партнерах Армении продолжался рост экономической активности и валового спроса довольно быстрыми темпами.

«В сложившейся ситуации под влиянием ряда факторов спроса и предложения инфляция сохраняется, в странах партнерах по сравнению с предыдущими прогнозами она идет более высокими темпами. В этом случае ожидается, что инфляционный сектор в основном будет иметь инфляционное влияние на внешнюю экономику Армении», - сказал председатель ЦБ.