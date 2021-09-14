Саммит по COVID-19 под председательством США состоится 22 сентября

Международный саммит, посвященный борьбе с пандемией COVID-19 и вопросам глобальной вакцинации, запланирован на 22 сентября, сообщает газета Washington Post.

"Во время саммита президент Байден призовет глав государств, глав правительств и международных организаций, лидеров бизнеса, благотворительных и неправительственных организаций собраться вместе, чтобы взять на себя обязательство положить конец пандемии COVID-19", - говорится в приглашении на саммит, оказавшемся в распоряжении издания,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ожидается, что саммит пройдет в виртуальном формате.

При этом цель команды Байдена состоит в том, чтобы убедить более богатые страны жертвовать, а не продавать любые излишки вакцины, отмечает портал.

Точный список приглашенных к участию в саммите пока неизвестен, однако, как сообщили источники Axios, среди приглашенных есть Китай, несмотря на то, что Пекин не в полной мере сотрудничает в международных расследованиях о происхождении COVID-19.

Официальные лица также планируют пригласить Россию и премьер-министра Индии Нарендру Моди.