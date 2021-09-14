Ваграм Думанян принял Михаила Швыдкого

14 сентября министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян принял специального представителя президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью и информации Министерства НОКС РА.

Приветствуя Михаила Швыдкого в министерстве, Ваграм Думанян выразил уверенность, что культурное сотрудничество в двусторонних межгосударственных отношениях между Арменией и Россией занимает особое место. Министр коснулся вопроса полной реализации имеющегося потенциала сотрудничества, а также реализации новых программ.

«Рад встрече с такой личностью, как Вы. Я уверен, что с Вашим богатым опытом и деятельностью Вы и впредь будете вносить свой вклад в дальнейшее углубление и развитие образовательного и культурного сотрудничества между нашими странами», - сказал министр.

Михаил Швыдкой поблагодарил за встречу и рассказал о значении расширения армяно-российских образовательных и культурных программ и углубления двустороннего культурного сотрудничества. Собеседники подробно обсудили вопросы, связанные с активизацией контактов между деятелями образования и культуры двух стран, проведением мероприятий высокого уровня и в Армении и России.

Ваграм Думанян обратил внимание Михаила Швыдкого на вопрос сохранения армянского культурного наследия, имеющего универсальную ценность, на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана после 44-дневной войны в Арцахе. Михаил Швыдкой отметил, что готов внести свой посильный вклад в решение этого вопроса.