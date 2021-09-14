Ставка рефинансирования повысилась на 0,25 процентных пункта: Центральный банк

Правление Центрального банка Армении на заседании 14 сентября постановило повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, установив ее на уровне 7,25%. Как сообщает «Арменпресс», процентная ставка по залоговому репо Центрального банка РА установлена на уровне 8,75%.

Процентная ставка по средствам, привлеченным от банков Центральным банком РА, установлена на уровне 5,75%.

В сообщении ЦБ говорится, что в августе 2021 г. инфляция по сравнению с 0,1% того же месяца предыдущего года составила 0,4%в, и в этом случае 12-месячная инфляция продолжала расти, в конце месяца она составила 8,8%, а 12-месячная нормальная инфляция в августе осталась на уровне 8,0%.

В третьем квартале 2021 года, несмотря на некоторое замедление процесса применения вакцин от коронавируса в мире и новые вспышки эпидемии во многих странах, в основных странах-партнерах РА продолжается рост экономической активности и валового спроса, более быстрыми темпами, чем ожидалось. В текущей ситуации, в силу ряда факторов спроса и предложения, инфляционная среда на международных рынках сырья и продовольствия сохраняется, так же как и в странах-партнерах инфляция находится на более высокой траектории, чем предыдущие прогнозы. В этом случае ожидается, что инфляционный сектор в основном будет иметь инфляционное влияние на экономику Армении.

Текущие тенденции экономического роста Республики Армения в 2021 году оцениваются как более позитивные, чем ожидалось, что обусловлено более значительным ростом отраслей сельского хозяйства и услуг. Валовой спрос растет немного быстрее, чем ожидалось, что дополнительно поддерживается более высокими темпами роста частного потребления, более высокими, чем ожидалось, денежными переводами и положительной конъюнктурой внешнего спроса, в то время как рост частных инвестиций остается относительно низким. В таких обстоятельствах Совет ЦБ считает, что поступательный рост частного потребления с точки зрения расширения производственных мощностей в настоящее время способствует расширению внутренней инфляционной среды.

Краткосрочное ускорение инфляции в последние месяцы в основном связано с ростом сезонных цен на продукты питания, в то время как нормальная инфляция оказалась ниже ожидаемой. С другой стороны, как внешняя, так и внутренняя экономика по-прежнему в основном испытывают инфляционные эффекты, поэтому Совет ЦБ считает целесообразным поднять политическую процентную ставку. В то же время, по оценке Совета директоров, недавнее ужесточение денежно-кредитных условий оказало значительное влияние на регулирование перспективного спроса, сдерживание инфляции и достижение целевых показателей инфляции в среднесрочной перспективе. В таких условиях прогнозируется, что 12-месячная инфляция будет оставаться высокой до конца года, затем в 2022 году приблизится к целевому показателю в 4% и стабилизируется вокруг него в среднесрочной перспективе.

Совет Центрального банка считает, что риски отклонения инфляции от прогнозируемой среднесрочной тенденции на фоне все еще неопределенных экономических перспектив сбалансированы и готовы адекватно отреагировать, если они будут реализованы, обеспечивая достижение цели стабильности цен.