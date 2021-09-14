Национальные архивы Армении и Ирана подпишут Меморандум о сотрудничестве

Директор Национального архива Армении Григор Аршакян принял советника культурного центра посольства Исламской Республики Иран в Армении Сейда Хосейна Табатабаи и проректора научно-исследовательского отдела культурного наследия Академии ИРИ Мортезу Резванфари. Как передает «Арменпресс», в Национальном архиве Армении сообщили, что собеседники подчеркнули необходимость более глубокого сотрудничества между двумя дружественными народами, в частности, в плане взаимного признания исторического и культурного наследия и взаимного обмена архивными данными.

Сейед Хосейн Табатабаи отметил, что в следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Ираном. И это хороший повод для организации совместной выставки архивных материалов, посвященных наследию двух государств, как в Иране, так и в Армении. Иранская сторона подчеркнула свою заинтересованность в ознакомлении с архивными документами, связанными с Ираном, предложив армянской стороне использовать их архивы.

Директор Национального архива Армении Григор Аршакян отметил, что две страны связывают многовековые исторические и культурные дружеские отношения. Членам делегации он сообщил, что в числе других документов в архиве Армении хранится послание Шах Аббаса 1607года о предоставлении армянским меликам (князьям) Кашатага земельных наделов, и выразил готовность предоставить возможность ознакомиться с ним.

Между иранской делегацией и руководством Национального архива Республики Армения была достигнута договоренность об углублении сотрудничества между двумя странами в области архивов и подписании совместного меморандума.