Сотрудники Ucom получили награды за заслуги перед Oтечеством

Руководитель службы безопасности компании Ucom Арам Саргсян 9 августа 2021 года был награжден медалью «Благодарность» президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном. Такой медалью награждаются те люди, кто внес значительный вклад в восстановление и развитие экономики, науки, культуры, социальной сферы НКР, а также способствовал защите и международному признанию НКР.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании, позже, 2 сентября сего года, сотрудник Ucom А. Саргсян был также удостоен медали «Сотрудничество во имя спасения», которую получил от министра по чрезвычайным ситуациям РА Андраника Пилояна.

Кроме того, 15 декабря 2020 года Карен Мелян, старший инженер команды центров обработки данных и инфраструктуры, был удостоен благодарственной грамоты от лица командующего воинской частью N Министерства обороны РА за проявленные выдержку, мужество и патриотическую деятельность при защите границ отечества.

«В Ucom мы придаем особое значение не только командным усилиям, прилагаемым во благо страны, но и индивидуальному вкладу каждого сотрудника компании. Большая честь - работать с такими преданными своему делу сотрудниками, кто своим личным примером вдохновляет всех нас делать все по максимуму»,- отметила директор по управлению человеческими ресурсами и организационному развитию компании Ucom Виктория Багдасарян.