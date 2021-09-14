День Гюмри в этом году будет отмечаться без массовых мероприятий

День Гюмри - 18 сентября в этом году отметят без массовых мероприятий.

Об этом сообщил заместитель мэра Гюмри Рубен Саноян, председательствовавший на заседании 14 сентября. «Да простит нас народ, но в этом году мы даже не будем говорить о запланированных мероприятиях», - сказал Рубен Саноян, сообщив, что и в День 30-летия Независимости, не будет никакой роскоши. Совет старейшин постановил выделить 700 000 драмов на сувениры и благодарственные письма по случаю праздника ребятам, вернувшимся с 44-дневной войны.

Согласно другому решению Совета старейшин, из бюджета общины было выделено 1 600 000 драмов на оказание финансовой помощи 87 социально незащищенным семьям и 21 400 000 драмов на денежное вознаграждение спортсменов и их тренеров, добившихся лучших результатов на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Деньги также были перечислены на ремонт крыши городской музыкальной школы № 4, на благоустройство могил воинов, погибших в 44-дневной войне, и на другие цели.

Всего на сегодняшнем заседании на обсуждение Совета старейшин было вынесено 54 вопроса.

Арменуи Мхоян