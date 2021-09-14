Стартовал второй этап программы для военнослужащих Фонда «Ереван, любовь моя»

Фонд «Ереван, любовь моя» продолжает реализацию различных программ для лиц, получивших ранения и инвалидность в ходе военной службы, с целью передачи им новых профессиональных навыков.

«В рамках программы «Защитник Отечества», инициированной президентом Республики, председателем совета попечителей фонда «Ереван, моя любовь» Арменом Саргсяном, фонд с 2019 года для военнослужащих, получивших инвалидность, проводит курсы по фотосъемке, видеосъемке и монтажу.

На данный момент начался второй этап программы курсов, в который также вовлечены 5 молодых людей, участвовавших в 44-дневной войне», - как передает «Арменпресс», сообщили в фонде.

Стартовавшие в августе курсы продлятся три месяца, после выставки работ участников подведут итоги занятий.

Как сообщили в Аппарате президента, инициировав программу «Защитник Родины», президент Саргсян основывался на важности передачи молодым людям, подвергавшим свои жизни и здоровье опасности, новых навыков, и создания для них рабочих возможностей, считая, что работа - лучший путь их возврата в нормальное русло жизни.