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Стартовал второй этап программы для военнослужащих Фонда «Ереван, любовь моя»

Стартовал второй этап программы для военнослужащих Фонда «Ереван, любовь моя»

Фонд «Ереван, любовь моя» продолжает реализацию различных программ для лиц, получивших ранения и инвалидность в ходе военной службы, с целью передачи им новых профессиональных навыков.

«В рамках программы «Защитник Отечества», инициированной президентом Республики, председателем совета попечителей фонда «Ереван, моя любовь» Арменом Саргсяном, фонд с 2019 года для военнослужащих, получивших инвалидность, проводит курсы по фотосъемке, видеосъемке и монтажу.

На данный момент начался второй этап программы курсов, в который также вовлечены 5 молодых людей, участвовавших в 44-дневной войне», - как передает «Арменпресс», сообщили в фонде.

Стартовавшие в августе курсы продлятся три месяца, после выставки работ участников подведут итоги занятий.

Как сообщили в Аппарате президента, инициировав программу «Защитник Родины», президент Саргсян основывался на важности передачи молодым людям, подвергавшим свои жизни и здоровье опасности, новых навыков, и создания для них рабочих возможностей, считая, что работа - лучший путь их возврата в нормальное русло жизни.


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