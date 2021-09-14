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В рамках фестиваля «Золотой абрикос» Пьер-Саймон Гутман проведет занятия со специалистами сферы

В рамках фестиваля «Золотой абрикос» Пьер-Саймон Гутман проведет занятия со специалистами сферы

Журналисты, освещающие сферу кино, кинокритики, писатели, а также заинтересованные в сфере культуры, в частности кино, могут развить свои профессиональные навыки на курсах, которые будут организованы в рамках XVIII Международного кинофестиваля «Золотой абрикос».

Как передает «Арменпресс», занятия, инициированные в рамках производственной платформы GAIFF Pro, проведет Пьер-Саймон Гутман, режиссер короткометражных фильмов и заместитель редактора французского журнала L'Avant-Scène Cinéma, который специализируется на сфере кинокритики.

Желающие заявку на участие в курсах могут заполнить на сайте:

https://forms.gle/uJ3WgQqVBn4Fo2yZA, прикрепив CV и две профессиональные статьи.

Последний срок подачи заявок -25 сентября.


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