211 новых автобусов в первой декаде октября прибудут в порт Поти: Айк Марутян

Предназначенные для Еревана 211 новых автобусов 10 октября будут в порту Поти.

Как передает «Арменпресс», об этом на первом заседания 7-ой сессии Совета старейшин сказал мэр Еревана Айк Марутян.

«Чтобы доехать до Еревана, вероятно, потребуется около 10 дней», - сказал Айк Марутян, отвечая на вопрос члена Совета старейшин Изабеллы Абгарян.

Мэр сообщил также, что новые 8,6-метровые автобусы частично заменят машины, работающие в настоящее время на действующих маршрутах, частично будут работать на новых маршрутах.

Он подчеркнул, что этот процесс замены автобусов - переходный этап транспортных реформ, а в конечном итоге будет внедрена новая транспортная сеть на 850 автобусов, предложенная британским консультантом.