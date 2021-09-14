211 новых автобусов в первой декаде октября прибудут в порт Поти: Айк Марутян
Предназначенные для Еревана 211 новых автобусов 10 октября будут в порту Поти.
Как передает «Арменпресс», об этом на первом заседания 7-ой сессии Совета старейшин сказал мэр Еревана Айк Марутян.
«Чтобы доехать до Еревана, вероятно, потребуется около 10 дней», - сказал Айк Марутян, отвечая на вопрос члена Совета старейшин Изабеллы Абгарян.
Мэр сообщил также, что новые 8,6-метровые автобусы частично заменят машины, работающие в настоящее время на действующих маршрутах, частично будут работать на новых маршрутах.
Он подчеркнул, что этот процесс замены автобусов - переходный этап транспортных реформ, а в конечном итоге будет внедрена новая транспортная сеть на 850 автобусов, предложенная британским консультантом.
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