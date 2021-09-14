В ереванском транспорте скоро будет введена единая система электронных платежей за проезд: Айк Марутян

В Ереване в ближайшее время будет внедрена единая система электронных платежей за проезд в транспорте, которая позволит оплачивать банковскими картами, смартфонами и другими средствами.

Как передает «Арменпресс», на первом заседания 7-ой сессии Совета старейшин Еревана мэр Еревана Айк Марутян отметил, что требование оплаты только 100-драмовыми монетами в новых маленьких автобусах также является одной из особенностей переходного периода.

«Скоро будет внедрена единая система электронных платежей, которая позволит оплачивать проезд всеми средствами современной электронной оплаты - банковской картой, смартфонами и другими»,- сказал мэр Еревана и добавил, что все эти варианты будут работать в электронном варианте.