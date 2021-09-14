Сформировавшийся в Мексиканском заливе тропический шторм "Николас" усилился до урагана первой категории и приближается к американскому штату Техас. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

"Николас" стал ураганом. Он несет проливные дожди, сильные ветры и штормовые волны в районах центральной и верхней частей побережья Техаса", - говорится в сообщении NHC в Twitter.

Отмечается, что стихия может затронуть в ближайшие дни и части штата Луизиана.

По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигает 120 километров в час. Ураган движется со скоростью 16 километров в час.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.